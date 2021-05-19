Atv canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Perşembe günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV Ana Haber programı başlayacak.

ATV 19 Mayıs 2021 13 Mayıs Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 King Kong

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Labirent : Son İsyan

03:15 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ