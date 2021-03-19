Atv canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 18 Mart Perşembe günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.

ATV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma / 574. bölüm

16.20 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova/ 88. bölüm

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler

04.20 Bir Zamanlar Çukurova /54.bölüm

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