Atv canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 18 Mart Perşembe günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.
ATV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı
07.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma / 574. bölüm
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova/ 88. bölüm
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler
04.20 Bir Zamanlar Çukurova /54.bölüm
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