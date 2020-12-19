İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Atv canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde halen yer almaya devam eden Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 19 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV günlük yayın akışı içerisinde 07.30’da ATV’de Hafta Sonu ekranlarda oluyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların yer aldığı program adeta sabah kahvesi tadında geçiyor. ATV dizi yayın akışı içerisinde ise Hercai ve Bir Zamanlar Çukurova yer alıyor. Haftanın en sevilen dizileri arasında yer alan iki yapımda izleyicilerle buluşacak.

ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Türk televizyonlarının adeta bir ritüeli haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, ilgi çekici yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.

 

ATV 19 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:30 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 KANATLARINI AÇ

12:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:30 kURULUŞ OSMAN 

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 BENİ UNUTMA

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?

Popüler Haberler

Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırdı
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Epic Games 19 Aralık ücretsiz oyunu ne? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
Vodafone kullanıcılarına bedava internet müjdesi!
Exxen Tv açılış tarihi belli oldu mu, ne zaman açılacak? Exxen Tv ücreti ne kadar olacak, ne kadar süre ücretsiz olacak?
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Taksitli cep telefonu satışı var mı? Kredi kartı ile cep telefonu satışlarında taksit sayısı kaç?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
2021 Denizli Fen liseleri güncel taban puanları belli oldu
Çukur kadrosuna yeni katılan oyuncular kim? 3 Usta oyuncu kadyoya dahil oldu
Afili Aşk Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Afilli Aşk Oyuncuları Kimlerdir?
Masallardan Geriye Kalan filmi ne zaman vizyona girecek?
Bugün TV’de hangi dizi ve programlar var? 30 Mart 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Yemekteyiz 15 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Aralık 2020 Cumartesi
MEB İlkokul, Ortaokul, Lise yazılı sınavları iptal mi oldu? Sınavlar nasıl yapılacak?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Aralık 2020 Cumartesi
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2020 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Aralık 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bugün kimin maçı var 18 Aralık 2020 Cuma TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.