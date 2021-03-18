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Atv canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 18 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:01
Atv canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. 

ATV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an Sünnet

11:45 Dizi TV 

12:35 Bir Zamanlar Çukurova (88. bölüm)

15:50 Kardeşlerim (5. bölüm)

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai (64. bölüm)

00:20 Bölük (Yerli Sinema)

02:20 Kırgın Çiçekler

05:00 Bir Zamanlar Çukurova (57. Bölüm)

Yayın akışına şu adresten de ulaşabilirsiniz; https://www.atv.com.tr/yayin-akisi 



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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