Atv canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor.
ATV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova (88. bölüm)
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai (64. bölüm)
00:20 Bölük (Yerli Sinema)
02:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova (57. Bölüm)
Yayın akışına şu adresten de ulaşabilirsiniz; https://www.atv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01