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Atv canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:01
Atv canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV yayın akışı içerisinde Cuma günü 08.00’de Kahvaltı Haberleri ekranlara taşınıyor. Gündemdeki önemli konu başlıkları ve gazete manşetlerine yer verilen programda kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelere yer veriliyor. Sonrasında 10.00 itibari ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 13.00'te ATV Gün Ortası ile haberlere yer veriliyor.  ATV günlük yayın akışı içerisinde öğle kuşağında günlük dizi ‘Beni Bırakma’ ekranlarda oluyor. Dizi sona erdikten sonra ise 16.20’da Esra Erol’da programı ekranlarda yerini alıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde çarşamba günleri Hercai ekranlarda olacak.

ATV 16 Aralık Çarşamba yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KURULUŞ OSMAN

00.20 MARİA İLE MUSTAFA

03:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

05.30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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