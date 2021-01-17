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Atv canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 17.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:03
Atv canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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16 Ocak Cumartesi  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

*07:30    Atv'de Hafta Sonu

*10:00    Hercai

*11:45    Dizi TV

*13:30    Unutursam Fısılda- Yerli Sinema

*15:50 Maraşlı

*19:00    Hafta Sonu Atv Ana Haber

*20:00    Maraşlı

*23:00   Hercai

*02:15    Kanatsız Kuşlar

*04:45    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:03
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