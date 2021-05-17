Atv canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.
Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.
Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.
ATV 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı;
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Max Steel-Yabancı Sinema
11:50 Kuruluş Osman
15:20 Kardeşlerim
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
20:45 Kardeşlerim
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:15 Hz. Ömer
05:55 Kuruluş Osman
ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin
ATV tarihçesi
9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.