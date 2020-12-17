Atv canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV Pazar günü yayın akışı içerisinde 08.00'da ATV'de Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Kahvaltı Haberleri’nde gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler ele alınıyor. ATV hafta içi günlük yayın akışı içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ATV Gün Ortası programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Esra Erol'da ekranlara taşınıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 17 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kıtgın Çiçekler

04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.