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Atv canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
Atv canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

ATV 16 Ocak 2021 SALI yayın akışı

 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Akıncı

23.40 Hercai

02.30 Akıncı

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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