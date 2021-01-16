Atv canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 16 Ocak 2021 SALI yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Akıncı

23.40 Hercai

02.30 Akıncı

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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