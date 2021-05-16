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Atv canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizde Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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25 Nisan Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim   yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Hobbit : Beş Ordunun Savaşı 'Yabancı Film'

02.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Atv Yayın Akışı IzleATV
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