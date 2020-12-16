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Atv canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 16 Aralık 2020 Çarşamba günü basına aktarılmaya devam ediyor. Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Aralık 16 Çarşamba günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00
Atv canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 16 Aralık Çarşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında ilk yapımın 00.20’de Maria ile Mustafa ismindeki dizi olduğu görülüyor. Sevilen dizi ardından 02.50’de Kırgın Çiçekler isimli dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. ATV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın tekrar bölümü de 05.20’de ekranlardaki yerini alacak. 08.00 itibari ile Kahvaltı Haberleri yayınlanmaya başlarken 10.00’da ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aktarılacak. Saatler 13.00’ı gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00’da günlük dizi Beni Bırakma ve 16.20’de ise Esra Erol’da programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek.

ATV 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

 

00:20 Marıa İle Mustafa

02:50 Kırgın Çiçekler

05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

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Son Güncelleme: 16.12.2020 00:00
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