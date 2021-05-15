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Atv canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 15 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 1 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Karlar Ülkesi

12:00 Bir Zamanlar Çukurova

15.30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:30 Kardeşlerim

00:20 Akıncı

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:15 Hz. Ömer

05:55 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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