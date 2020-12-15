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Atv canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Atv canlı yayın akışı Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 15 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 00:01
Atv canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08.00’de ‘Kahvaltı Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Kahvaltı Haberleri’nden sonra saat 10.00’da gizlenen gerçeklerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan programlar arasında yerini alıyor. ATV Gün Ortası ise Türkiye ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeleri ekranlara taşıyan ve ATV haftalık yayın akışı

 

içerisinde yer alan programlar arasında bulunuyor.

15 Aralık 2020 Salı ATV dizi yayın akışı Beni Bırakma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı ekranlara getiriyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden EDHO, her hafta milyonları ekran başına kilitliyor.

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 15 Aralık 2020 Salı yayın akışı

05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

00:20 MARIA İLE MUSTAFA

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ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 00:01
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