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Atv canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 14 Şubat 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:02
Atv canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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13 Şubat Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 13 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 HERCAİ

13:30 KEDİLER VE KÖPEKLER

15:20 MARAŞLI

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

03:20 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
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