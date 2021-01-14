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Atv canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 14 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Atv canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV Pazar günü yayın akışı 07.30'da atv'de Hafta Sonu ile başlıyor. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ile devam eden sonrasında saat 20.00'de Hercai olacak.  ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'la

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü 

20:45 Fenerbahçe / Kasımpaşaspor

22:45 Hercai / Tekrar

00:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Kanatsız Kuşlar / Tekrar

04:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Tekrar

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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