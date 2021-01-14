Atv canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV Pazar günü yayın akışı 07.30'da atv'de Hafta Sonu ile başlıyor. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ile devam eden sonrasında saat 20.00'de Hercai olacak. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.
ATV 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'la
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe / Kasımpaşaspor
22:45 Hercai / Tekrar
00:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:00 Kanatsız Kuşlar / Tekrar
04:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Tekrar
ATV tarihçesi
12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.