Atv canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Akıncı, Kırgın Çiçekler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 12 Mayıs Çarşamba günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.

ATV 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:45 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kuruluş Osman

00:25 Bir Zamanlar Çukurova

03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:35 Kuruluş Osman

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