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Atv canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 14 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:00
Atv canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Gündüz kuşağında izleyicilerin gazete manşetlerini takip edebildiği, önemli bilgilere erişebildiği ‘Kahvaltı Haberleri’ izleyicilerle buluşuyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.

19.00’da ATV Ana Haber Bülteni ile gündemde yer alan Türkiye gündemini içeren pek çok konu başlığı ele alınarak izleyicilere aktarılıyor. ATV dizi yayın akışı içerisinde ise Beni Bırakma Pazartesi günleri öne çıkıyor. Çekimleri Ankara’da yapılan günlük dizi Beni Bırakma, ATV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek takip ettiği yapımlar arasında bulunuyor.

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 14 Aralık 2020 Salı yayın akışı

02:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

04:40 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

00:20 MARİA İLE MUSTAFA

02:50 KIRGIN ÇİÇEKLER

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 00:00
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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