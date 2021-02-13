İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Atv canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 6 Şubat Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

 

ATV 6 Şubat Cumartesi yayın akışı

07.30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Akıncı

13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

15.15 Hercai

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

 

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 13 Şubat 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Şubat 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 14 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 14 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021'de Trafik cezalarına yapılacak zam miktarları
Toplu taşımaya binerken maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacak!
Erbil hangi ülkededir? Erbil nerededir?
Evde akrabalarla veya arkadaşlarla Cuma Namazı kılınır mı? Cuma namazı şartları nelerdir?
İyi bir kış temizliği için 8 yararlı bilgi
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
2021 Şubat İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 12 Şubat 2021
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.