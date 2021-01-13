Atv canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
ATV’nin 23 Aralık Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.
ATV 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 KURULUŞ OSMAN
00:20 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
03:00 KANATSIZ KUŞLAR
05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
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