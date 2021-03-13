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Atv canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 13.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 11 Mart Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 11 Mart Perşembe yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber 

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 

04.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

 

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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