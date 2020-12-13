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Atv canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Aralık 2020 Pazar gününde yayınlanan haberimizde Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 00:03
Atv canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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13 Aralık 2020 Pazar  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Hercai, Kuruluş Osman yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. Gündüz kuşağı programları içerisindeki Müge Anlı ile Tatlı Sert ise faili meçhul cinayetler başta olmak üzere pek çok bilinmez aydınlığa kavuşturuluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00-13.00 arasında ekranlara geliyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 13 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:50 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

00:20 Eşkıya Düb 

03:20 Kırgın Çiçekler

05:40 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:03
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