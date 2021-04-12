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Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 12 Nisan 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 08 Mart Perşembe yayın akışı;

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler

04.20 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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