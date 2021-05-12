Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV 12 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel - Yabancı Sinema

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

20:45 Kardeşlerim

00:20 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:15 Hz. Ömer

05:55 Kuruluş Osman

ATV’nin 23 Nisan Cuma günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.30'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV Ana Haber programı başlayacak.

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