Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
ATV 12 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Max Steel - Yabancı Sinema
- 11:50 Kuruluş Osman
- 15:20 Kardeşlerim
- 19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber
- 19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
- 20:45 Kardeşlerim
- 00:20 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
- 05:15 Hz. Ömer
- 05:55 Kuruluş Osman
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Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01