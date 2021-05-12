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Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 12.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Cuma günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.30'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV  Ana Haber programı başlayacak. 

ATV 12 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Max Steel - Yabancı Sinema
  • 11:50 Kuruluş Osman
  • 15:20 Kardeşlerim
  • 19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber
  • 19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 
  • 20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
  • 20:45 Kardeşlerim
  • 00:20 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
  • 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
  • 05:15 Hz. Ömer
  • 05:55 Kuruluş Osman

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Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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