Atv canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 12 Mart Salı günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.
ATV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma / 570’inci bölüm
19.00 atv Ana Haber
20.00 Akıncı/ 11’inci bölüm
00.20 Bir Zamanlar Çukurova/ 87’inci bölüm
03.20 Kırgın Çiçekler
05.30 Bir Zamanlar Çukurova /48’inci bölüm
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