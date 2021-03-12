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Atv canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 12 Mart 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 12 Mart Salı  günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma / 570’inci bölüm

16.20 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Akıncı/ 11’inci bölüm

00.20 Bir Zamanlar Çukurova/ 87’inci bölüm

03.20 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova /48’inci bölüm

 

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02
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