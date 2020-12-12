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Atv canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 12 Aralık 2020 tarihli Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 12-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV günlük yayın akışı içerisinde 07.30’da ATV’de Hafta Sonu ekranlarda oluyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların yer aldığı program adeta sabah kahvesi tadında geçiyor. ATV dizi yayın akışı içerisinde ise Hercai ve Bir Zamanlar Çukurova yer alıyor. Haftanın en sevilen dizileri arasında yer alan iki yapımda izleyicilerle buluşacak.

ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Türk televizyonlarının adeta bir ritüeli haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, ilgi çekici yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.

 

ATV 12 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:30 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 KANATLARINI AÇ

12:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:30 kURULUŞ OSMAN 

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 BENİ UNUTMA

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.12.2020 00:01
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Atv Yayın AkışıATV
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