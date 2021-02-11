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Atv canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 11 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:02
Atv canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 04 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

 

00:20 Son Durak

01:00 Kuruluş Osman

02:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert

02:50 Beni Satan Casus

03:40 Kara Ekmek

04:00 Kara Ekmek

05:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

05:00 Kara Ekmek

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kuruluş Osman

 

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:02
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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