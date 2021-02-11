Atv canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 04 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
00:20 Son Durak
01:00 Kuruluş Osman
02:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert
02:50 Beni Satan Casus
03:40 Kara Ekmek
04:00 Kara Ekmek
05:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
05:00 Kara Ekmek
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kuruluş Osman
ATV tarihçesi
12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.