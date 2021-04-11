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Atv canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Merak uyandıran Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 11 Nisan 2021 Pazar günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
Atv canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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10 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim   yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 10 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı


 

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 13:00

    Maraşlı

  • 15:30

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Kuruluş Osman

  • 03:20

    Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
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