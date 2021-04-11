Atv canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

10 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 10 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı
07:30ATV’de Hafta Sonu
10:00Yerli Dizi : Kardeşlerim
13:00Maraşlı
15:30Bir Zamanlar Çukurova
19:00ATV Ana Haber
20:00Yerli Dizi : Kardeşlerim
00:20Yerli Dizi : Kuruluş Osman
03:20Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler
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ATV tarihçesi
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.
Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00