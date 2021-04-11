Atv canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

10 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 10 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı

07:30

10:00 Yerli Dizi : Kardeşlerim

Yerli Dizi : Kardeşlerim 13:00 Maraşlı

Maraşlı 15:30 Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber

ATV Ana Haber 20:00 Yerli Dizi : Kardeşlerim

Yerli Dizi : Kardeşlerim 00:20 Yerli Dizi : Kuruluş Osman

Yerli Dizi : Kuruluş Osman 03:20 Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.ATV’de Hafta Sonu

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.