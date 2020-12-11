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Atv canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 00:01
Atv canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV yayın akışı içerisinde Cuma günü 07.00’de Kahvaltı Haberleri ekranlara taşınıyor. Gündemdeki önemli konu başlıkları ve gazete manşetlerine yer verilen programda kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelere yer veriliyor. 08.30’da ise Nihat Hatipoğlu ekranlara gelerek dini konular hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Sonrasında 10.00 itibari ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 13.00'te ATV Gün Ortası ile haberlere yer veriliyor.  ATV günlük yayın akışı içerisinde öğle kuşağında günlük dizi ‘Beni Bırakma’ ekranlarda oluyor. Dizi sona erdikten sonra ise 16.20’da Esra Erol’da programı ekranlarda yerini alıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde cuma günleri Hercai ekranlarda olacak.

ATV 11 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 HERCAİ

00.20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

02.30 KIRGIN ÇİÇEKLER

05.00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

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Son Güncelleme: 11.12.2020 00:01
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