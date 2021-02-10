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Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 10 Şubat 2021 tarihli haberimizde Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 3 Şubat Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

 

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR2AN VE SÜNNET

11:45 DİZİ TV

12:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 

15:50 MARAŞLI

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 HERCAİ

00:20 AKINCI

03:20 KANATSIZ KUŞLAR 

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 

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Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
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