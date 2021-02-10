Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 3 Şubat Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR2AN VE SÜNNET

11:45 DİZİ TV

12:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:50 MARAŞLI

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 HERCAİ

00:20 AKINCI

03:20 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

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