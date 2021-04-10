Atv canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 5 Nisan Pazartesi yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Maraşlı / Özel

22:20 Mavi Korku 2

ATV 5 Nisan Pazaretesi günü yayın akışını sizler için derledik.

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