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Atv canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Nisan 10 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 5 Nisan Pazaretesi günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 5 Nisan Pazartesi yayın akışı

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Maraşlı / Özel
  • 22:20 Mavi Korku 2

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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