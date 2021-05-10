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Atv canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 10 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı;

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel-Yabancı Sinema

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00  ATV Ana Haber Hafta Sonu

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

20:15  Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

20:45 Kardeşlerim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

 05:15 Hz. Ömer

05:55 Kuruluş Osman

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.




Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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