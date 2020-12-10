Atv canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV pazartesi günü yayın akışı içerisinde 08.00’de Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Kahvaltı Haberleri’nde gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler ele alınıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ATV Gün Ortası programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Esra Erol'da ekranlara taşınıyor. Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında olacak. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.
ATV 10 Aralık Perşembe yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz
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ATV tarihçesi
12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.