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Atv canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:08
Atv canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV pazartesi günü yayın akışı içerisinde 08.00’de Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Kahvaltı Haberleri’nde gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler ele alınıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ATV Gün Ortası programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Esra Erol'da ekranlara taşınıyor. Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında olacak. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 10 Aralık Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ 

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:08
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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