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Atv canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 01-01-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 00:01
Atv canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 1 Ocak Cuma günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor. 1 Ocak tarihinde sabah saatler 07.00’ı gösterdiğinde Kahvaltı Haberleri ile günün ilk gelişmeleri izleyenlere aktarılacak. 08.30’da Nihat Hatipoğlu programı ve sonrasında 10.00’dan itibaren Oskar's Oasis çizgi sineması ekranlarda olacak. 13.00’da ATV Gün Ortası ile birlikte önemli gelişmeler izleyenlere verilecek ve 14.00’da ise günlük dizi Beni Bırakma yayınlanmaya başlayacak. 16.20’de sevilen yapımlardan biri olan Esra Erol’da programı izleyicileri ile buluşacak. Her zaman olduğu gibi saatler 19.00’ı gösterdiğinde ATV Ana Haber Bülteni kapsamında gün içinde yaşanan önemli olaylar aktarılacak ve 20.00’da ise günün dizisi olan Akıncı ilk bölümü ile yayınlanacak.

ATV 1 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR

10:00 OSKAR'S OASİS-ÇİZGİ SİNEMA

10:45 SİNDİRELLA-YABANCI SİNEMA

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 AKINCI 1. BÖLÜM

22:30 AKINCI 1. BÖLÜM

00:15 SİNEMA

03:15 KANATSIZ KUŞLAR

05:15 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:01
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