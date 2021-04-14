ATV canlı izle; Kuruluş Osman 54. Bölüm tek parça izle -14 Nisan Kuruluş Osman son bölüm

ATV ekranlarının herkes tarafından sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman’ın 54. Bölümü herkes tarafından merakla araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 54. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin izleyenleri tarafından 54.bölüm izleme linki merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinde 54.bölümde neler olacağı ve canlı izleme linki izleyenler tarafından merakla araştırılıyor.

Kuruluş Osman 54.bölümde neler olacak!

Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından 54.bölümde neler olacağı merakla araştırılıyor.

Dündar Bey her şeyi itiraf edecek!

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

Nikola, Söğüt’e saldıracak!

Kayı Obası’nda yaşanan iç hesaplaşmadan yararlanmak isteyen Nikola, Söğüt’e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa’nın ajanlarının sağlamış olduğu istihbaratla Söğüt’ün altına kazılan tünelleri kullanmayı düşünen Nikola Togay’ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi amaçlamaktadır.

Togay uç bölgesine dönecek!

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyacak.

Malhun Hatun, Osman Bey’le arasını düzeltebilecek mi?

Kuruluş Osman’da son bölümde neler yaşandı?

Herkes merakla Osman Bey’in Dündar Bey’e ne ceza vereceğini ve Osman Bey’in Papa’nın ajanları ile ilgili kararının ne olacağını heyecanla bekliyor. Aygül Hatun’un, babasından ne şekilde hesap soracağı, Savcı Bey’İn Bayhoca’nın intikamını alabilmek için neler yapacağı, Obasını hainlerin elinden alan Osman Bey’in nasıl bir oyun kuracağı, Nikola’nın Söğüt’e düzenleyeceği saldırıda başarı elde edebileceği, Hazal Hatun’un durumunun ne olacağı, Malhun Hatun’un Osman Bey’le arasını nasıl düzelteceği dizinin izleyenleri tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor.

Dizinin son bölümünü izleyemeyen izleyiciler merakla son bölümde neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Osman Bey’in tek hedefi amcası Dündar!

Şeyh Edebali’nin dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili delil ele geçiren Osman Bey, hemen amcası Dündar Bey’in peşine düşmüştür. Umur Bey’e delili kendisinden gizlediği için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey’in her ne olursa olsun bulunması için Alplerine emir vermiştir.

Hazal Hatun Yakalanıyor!

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

Nikola, Dündar Bey’i koz olarak kullandı!

Osman Bey’in amcasının ihanetiyle in amcasının ihanetiyle yaşamış olduğu şoktan yararlanarak Söğüt’e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi’ne giden Gündüz Bey’in Dündar Bey için isteklerde bulunur. Nikola’nın planına karşın kendi planını kuran Osman Bey ise Dündar Bey’i yakalamak için zekice bir plan kurmuştur.

Aygül Hatun, Hazal Hatun’u öldürecek mi?

Kuruluş Osman dizisi izleyenleri, Osman Bey’in Dündar Bey’i yakalamak için ne yapacağını, Nikola’nın Dündar Bey’e karşılık Osman Bey’den ne isteyeceği, Osman Bey’in hainliği gizleyen Malhun Hatun ve Umur Bey’e nasıl tepki göstereceğini, Aygül Hatun’un Hazal Hatun’u öldürüp öldürmeyeceğini, Osman Bey’in Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’i nasıl cezalandıracağını, Nikola’nın Kayı Obası’ndaki karışıklıktan nasıl fayda sağlayacağını, Malhun Hatun’un Osman Bey’in güvenini tekrardan kazanmak için ne yapacağını, Savcı Bey’in şehit oğlu Bayhoca’nın intikamını almak için neler yapacağı izleyenler tarafından merakla ve heyecanla yeni bölümü bekliyorlar.

https://youtu.be/UITNC2ennd0