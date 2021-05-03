ATV Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yeni bir yapım başlamaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin yapımcısı olan Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını yaptığı Bozkır Aslanı Celaleddin isimli dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yayınlanmaya hazırlanan yeni dizi Bozkır Aslanı Celaleddin, Celaleddin Harzemşah’ın hayatını konu edinecek. Mehmet Bozdağ’ın sahibi olduğu Bozdağ Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat yapacak. Dizinin senaristliğini ise Mehmet Bozdağ, Engin Saygılı ve İsmail Güneş gibi isimler yapacak. Dizide Türk oyuncuların yanı sıra Özbekistan’dan isimler bulunacak.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Cemal Hünal,

Kaan Yalçın,

Sezgin Erdemir,

Ferhat Yılmaz,

Emre Kıvılcım,

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu,

Tohir Saidov,

Yulduz Radjova,

Rano Shodiyeva,

Rayxoun Ulesanova,