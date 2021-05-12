ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!

Dizi izleyicileri tarafından ilgi ile takip edilen kanal olan ATV'de yeni yepyeni bir taih dizisi başlıyor. Heyecanladıran gelişme ATV'nin twitter hesabı üzerinden duyuruldu ve ilk fragman hesaptan paylaşıldı. Paylaşımın ardından binlerce beğeni ve retwet alan diziye ilginin oldukça yüksek olacağa benziyor.

Yapılan yorumlar ve değerlendirmelerin ardından ise dizinin ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Bozkır Arslanı Celaleddin dizinin yayın tarihi bayramdan sonra yani 21 Mayıs 2021 tarihinde ATV ekranlarında olacak.

Dizinin yapımcılığını Bozdağ film üstlenirken dizinin başrollerinde ise şu oyuncular yer aldı; Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu.

Dizinin ise 13 bölüm olacağı gelen kulis bilgileri arasında. Dizinin uzatılıp uzatılmayacağı ise ileri ki günlerde netleşecek.