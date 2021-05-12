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ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!

ATV izleyicisine yeni bir müjde geldi. Kanal yaz sezonuna bomba gibi bir yapımla başlıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayın hayatına başlıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi şimdiden merak edilmeye başlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak? Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:32
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
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Dizi izleyicileri tarafından ilgi ile takip edilen kanal olan ATV'de yeni yepyeni bir taih dizisi başlıyor. Heyecanladıran gelişme ATV'nin twitter hesabı üzerinden duyuruldu ve ilk fragman hesaptan paylaşıldı. Paylaşımın ardından binlerce beğeni ve retwet alan diziye ilginin oldukça yüksek olacağa benziyor.

Yapılan yorumlar ve değerlendirmelerin ardından ise dizinin ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Bozkır Arslanı Celaleddin dizinin yayın tarihi bayramdan sonra yani 21 Mayıs 2021 tarihinde ATV ekranlarında olacak.

Dizinin yapımcılığını Bozdağ film üstlenirken dizinin başrollerinde ise şu oyuncular yer aldı; Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu.

Dizinin ise 13 bölüm olacağı gelen kulis bilgileri arasında. Dizinin uzatılıp uzatılmayacağı ise ileri ki günlerde netleşecek.

 



Son Güncelleme: 12.05.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
Bozkır Arslanı CelaleddinATV
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