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ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 7 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? konusunda yeni bilgileri edinin.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:41
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Son günlerde Vahide Perçin’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:41
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