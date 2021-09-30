ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı

ATV’nin sevilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezona nihayet başladı. Başladığı günden bu yana reyting sıralamasında ilk sıralarda yer alan dizi yeni sezona ise iyi başlayamadı. Bazı oyuncuların Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının da reytinglerdeki kötü başlangıçta önemli etkisi olduğu savunuluyor. Dizinin başarısız başlangıcı ise final iddialarını da beraberinde getirdi. Peki ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak?

ATV Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final mi Yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu şuana kadar istenildiği gibi gitmiyor. Dizinin önemli oyuncularından Murat Ünalmış’ın ayrılığının da bu kötü sonuçta etkili olduğu bir çok kişi tarafından dile getiriliyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın final yapması şuan için mümkün görünmüyor. Fakat dizideki bu kötü havanın devam etmesi halinde ilerleyen haftalarda bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir.