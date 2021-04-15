ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

ATV ekranlarının gözde dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova 3.sezon ile yayın hayatına devam ederken dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Reytingleri çok yüksek olan dizide önemli karakterler çıkmasına rağmen herhangi bir düşüş yaşamaması gözlerden kaçmıyor. Dizinin yeni bölümünde Sevda, Demir ve Züleyha’nın evliliğini kurtarmak için uğraşırken Demir ve Züleyha ise birbirlerine aşık evliliklerini sürdürüyor.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Nazan Kesal ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizide Fikret Almanya’ya gitmesinin ardından dizide her şey yolunda gider.

Yeni bölümde Demir ve Züleyha Adnan’ın doğum gününü kutlarken Demir Yılmaz’ın oğlu Adnan için büyük sürprizlerde bulunur.





Bir Zamanlar Çukurova 92.bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dizide Ümit karakteri ile giren Bensu Soral, Bir Zamanlar Çukurova dizisine heyecan katarken Ümit, öz annesi Sevda’ya kızı olduğunu açıkladı. Gerçeklerle yüzleşen Sevda ise şok olur ve fenalaşır.

Ümit ‘ben senin kızınım’ demesi üzerine Sevda ‘ben seni terk etmedim’ sözlerini sarf eder.

Fekeli ise Fikret’in peşini bırakma ve Almanya’ya gitmeye karar verir. Kalp sıkıntısı yaşayan Fekeli, adım adım Fikret’i takip eder. Almanya’da farklı şeyler öğrenen Fekeli’nin kalbi zorlanır ve Adana’ya geri döner.

Demir, Züleyha’ya büyük bir jest yaparken bu sürprizi tüm Çukurova ile paylaşır. Küçük konakta Gaffur yaşarken yakalanması üzerine dışarılarda kalan Gaffur kalacak yeri kalmaz.

Demir’in öfkesi tekrardan Fekeli’de olurken Fikret’in intikamını engel olamayan Fekeli, acısını Demir’den alır.