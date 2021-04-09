ATV Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 8 Nisan günü yayınlanan 91. bölümü tek parça şeklinde intenete yüklenmiştir. Bir Zamanlar Çukurova'nın 91. bölümünde Fikret annesinin mektuplarının ortaya çıkmasından sonra Adana’ya veda etmek için hazırlanır ama gitmeden önce mektupların duvarı donattığını görmektedir. Fikret ise çocuk ruhlu kalbini düzeltmeye çalışırken, annesinin evlilik dışı bir ilişki yaşadığını tüm Çukurova öğrenmiştir. Yenilgiyi kabul eden Fikret için hem çocuk ruhlu kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zor olacaktır.

Fekeli ve Lütfiye ise Demir'in şehri saran mektuplarını görmeye giderler ve savaşın hala bitmemiş olduğunu anlarlar. Demir konuyu kapatmış, Fikret ise gitmiştir fakat Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya kararlıdır. Çünkü Müjgan'ın Züleyha'ya karşı olan nefreti ile karşılaşır ve Şermin'nin anlattıklarının doğru olduğunu anlar.

Züleyha ve Demir hem işte hem aşkta önek çift haline gelmiştir ama bu durum Ümit'in intikam ateşini daha da körüklemektedir. Normalde bambaşka bir intikam için başladığı Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vakti gelmiştir. Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden, onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya kızı olduğunu söyler.

Gaffur, Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum der ama küçük konağa yerleşir. Gaffur'un oyunu ortaya çıkar ama çıkmakla da kalmaz herkes durumu öğrenince olaylar büyür. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmaz. Üstelik bu kez Saniye de Gaffur'dan temelli olarak vazgeçer.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 90. Bölümünde neler yaşandı?

Demir'in babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret, uzun zamandır Demir'in peşinde olduğu düşmanı çıkmıştır. Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama iki kardeş karşı karşıyadır. Damarlarında aynı kanı taşıyan ama birbirinden nefret eden iki adam, şimdi ise kozlarını paylaşacaktır. Yaşanacak hesaplaşma ise Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı yağmurlu bir geceden başladı.

Lütfiye hem Fekeli'ye destek olmak hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmak için gelmiştir ve yine ortalığı sakinleştirmeye çalışmaktadır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak düzeltilmesi çok zor olacaktır. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girdiğini gören Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle iş birliği yapar ama bu olayları daha da onarılamaz bir duruma sokmaktadır. Fekeli'nin kalbi ise öğrendiklerine dayanamamaktadır.

Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlayan Müjgan, Ümit ile sohbet ettiği sıra bunu söyler ama Ümit onu geçiştirmektedir. Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak isteyen Müjgan son anda susar ama Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir.

Fadik, nikâh günü almak için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir ve ikisini de alıp, nişan fotoğrafı seçmek için çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin ise şehrin yeni yüzü ile hızla kaynaşacaktır.

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