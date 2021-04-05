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ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri ile ilgili yeni ayrıntılar 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 5 Nisan 2021 gününe ait ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:01
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık

Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:01
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ATVDiziBeni Bırakma
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