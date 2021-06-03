ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in boşrollerinde yer aldığı Baş Belası adlı bu yeni dizi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çekimleri İstanbul’da yapılan Baş Belası, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Baş Belası ne zaman başlayacak?

Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktasdır.

Baş Belası konusu nedir?

Kendisini ailesine adayan İpek Gümüşçü yaşadıklarından sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. Dizide çocukluk tutkusu olan polisliye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

Baş Belası oyuncu kadrosu

Dizide İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alcak.

