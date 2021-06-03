İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Baş Belası adlı dizinin ilk teaser’ı yayınlandı. Dizide Murat Onbul yönetmenliği üstlenirken Fatih Enes Ömeroğlu yapımcılık koltuğunda yer alıyor. Peki Baş Belası adlı dizi ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Takip Et:

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in boşrollerinde yer aldığı Baş Belası adlı bu yeni dizi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çekimleri İstanbul’da yapılan Baş Belası, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 

Baş Belası ne zaman başlayacak?

Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir  bilgi bulunmamaktasdır.

Baş Belası konusu nedir?

Kendisini ailesine adayan İpek Gümüşçü yaşadıklarından sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. Dizide çocukluk tutkusu olan polisliye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

Baş Belası oyuncu kadrosu

Dizide İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alcak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBaş BelasıBaş Belası Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı ne zaman başlayacak?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı ne zaman başlayacak?
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TRT Spor'da 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Türkiye - Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Okullarda 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
3 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışında ne var?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Real Madrid yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.