ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in boşrollerinde yer aldığı Baş Belası adlı bu yeni dizi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çekimleri İstanbul’da yapılan Baş Belası, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Baş Belası ne zaman başlayacak?
Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktasdır.
Baş Belası konusu nedir?
Baş Belası oyuncu kadrosu
Dizide İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alcak.
Son Güncelleme: 03.06.2021 13:31