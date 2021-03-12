İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Atv Akıncı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Atv Akıncı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 12 Mart 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:02
Atv Akıncı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Takip Et:

Atv kanalında 1 Ocak 2021 Cuma günü yayın hayatına merhaba diyen Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Atv kanalında yayın hayatına başlayan Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Akıncı dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv’de yayın hayatına giren Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hangi günlerde ve saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. NTC Medya’nın yapımında bulunduğu, başrol oyuncuları arasında Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların bulunduğu Akıncı dizisi 2 gün içerisinde 6 defa tekrar bölümü yayınlayarak rakibi Son Yaz dizisine göre daha fazla ekranlarda görünmeye çalışacak. Akıncı dizisi 1. Bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00’de ekranlarda olacak. 1. Bölüm sonrasında yine aynı gün içerisinde saat 22:30’da akıncı dizisinin tekrar bölümü ekranlarda olacak.

Akıncı dizisi hafta sonları da ekranlarda yer almaya devam edecek. Hafta sonları da ekranlarda gözükmeye devam edecek dizinin yayın akışı şu şekilde:

Cumartesi / 10.00 – 15.15 – 20.00

Pazar / 11.45 – 15.30 – 22.50

Hafta sonunda 6 defa tekrar bölümü ile ekranlarda gösterime girecek olan dizi hafta içi de ekranlarda olacaktır. Yeni yıla girilmesi nedeniyle bazı diziler yayın hayatına 1 veya 2 hafta araya girmişti. Bu verilen arayı fırsat olarak gören dizi değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hafta içerisinde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Dizinin tekrar bölümleri 4 Ocak 2021 pazartesi 5 Ocak salı 6 Ocak çarşamba ve 7 Ocak perşembe günü olacak şekilde ekranlarda yerini alacak.  

Akıncı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Akıncı dizisinin yeni bölümü hafta içi ve hafta sonları yaklaşık 10 bölüm tekrar yayınlanacak ve her Cuma saat 20.00'de ekranlarda olacak. Seyirciler Cuma gününün dizisi olan Hercai’yi merak etse de, dizi yayın gününü değiştirerek Pazar gününe getirildi. Dolayısıyla Cuma akşamı ATV ekranlarında Akıncı dizisinin yeni bir bölümü gösterilecek. Akıncı dizisinin reytingleri iyi çıkarsa sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bundan dolayı dizinin yönetimi hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde yayınlarını devam ettirerek seyirci çekme çabasına girmiş duruda. Dizinin devam edip etmeyeceği seyircileri diziyi izleyip izlememesine bağlı olacak. Dizinin izlenme oranı iyi bir şekilde gelmezse 2 ay içerisinde yayın hayatına son verileceği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BÖLÜMTekrarATVAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?

Popüler Haberler

Atv Akıncı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Son Yaz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rapor parası ne zamana kadar geçerli olur? 2021 Rapor parası neden görünmüyor
Otobüs yangınlarının sebebi ne? Artan otobüs yangınlarına ne sebep oluyor?
E-devlet Özel araçlarla şehirler arası yolculuk izni nasıl alınır?
Aşk Ağlatır Bekir kimdir? Gerçek adı nedir? Durul Bazan hakkında bilgiler
Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar? Yazılım Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
25-26 Mayıs 2019 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.