İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Türkiye basınında yankı uyandıran ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:30
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Takip Et:

Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

5 Şubat 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 5 Şubat 2021 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Ramo dizisine katılan Devrim Özkan kimdir? Doktor Nehir karakteri kimdir?
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterine Evren Burak Haktanır hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Son Yaz dizisindeki Arda karakteri Kimdir? Sarp İkiler dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür yaşı ve oynadığı diziler
Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankalardan '0' faizle kredi müjdesi!
Sefirin Kızı Dudu kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Ildır hakkında bilgiler
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel'in yer aldığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kırmızı Oda devam eder mi?
Kırmızı Oda yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisine katılan Gaye Gürsel kimdir? Esra karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.