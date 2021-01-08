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ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 08.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:30
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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