ATV Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan, NTC Medya tarafından hazırlanan Akıncı dizisi için yeni fragman yayınlandı.Yayınlanan fragmanın ardından fragmanda bulunan aksiyon sahneleri izleyicilerin beğenisini çekti. Akıncı olarak bilinen dizinin başrolü olan ve süper kahraman olarak karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız, Osmanlı tarihine dair kökler barındırmaktadır. İstanbul'un süper kahramını olan Akıncı, günümüzde İstanbul'u korurken, köklerinin Osmanlıya dayanması sebebiyle yaşadığı zorlukları anlatmaktan Akıncı dizisi 2021 yılının Ocak ayında ATV ekranlarında izleyicilere buluşacak.

NTC Medya kapsamında hazırlanacak olan dizinin yapımcılığında, Mehmet Yiğit Alp bulunmaktadır. Proje tasarımını ise Hakan Kandal yapmaktadır. Yönetmenliğini Veli Çelik üstlendiği Akıncı dizisi İstanbul’un tarihi semtlerinde özel olarak hazırlanan setlerde çekilmektedir.

Akıncı Dizisinin Kadrosunda Bulunan Oyuncular

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda başrolleri Şükrü Özyıldız, Büşra Develi olmak üzere Yıldıray Şahinler, Berrin Arısoy, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Tolga Tekin, Müge Boz, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Serhat Onat, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Ercü Turan gibi önemli isimler yer almaktadır.