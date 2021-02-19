İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

ATV Akıncı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan ATV Akıncı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 19.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 21:01
ATV Akıncı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Takip Et:

ATV ekranlarında yeni yılın ilk gününde yeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Bilindiği üzere ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü Cuma’dan Pazar’a alındı. 2021’in ilk Cuma günü ise Akıncı dizisini izleyeceğiz.

Akıncı dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları

1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelen olan Akıncı dizisinin, aynı gün yayınlanan birçok rakibi bulunuyor. Dizinin en büyük rakibi TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda. Akıncı’nın ekran serüveninin uzun olması için önce Kırmızı Oda sonra da Arka Sokaklar, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizilerini geride bırakması gerekecek.

Akıncı dizisinin ikinci bölümü ekranlarda yayınlandıktan sonra reyting sonuçlarına ve izleyici yorumlarına haberimizde yer vereceğiz.

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büşra Develişükrü özyıldızATVAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

ATV Akıncı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2021
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmek anlamı, tabiri nedir?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in yer aldığı diziler
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kimdir, nereli yaşı kaç?
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Akrep dizisi Hacer karakterini kim canlandırıyor? Demet Gül biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akbank hesabı nasıl açılır? Akbank hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri
En verimli küçükbaş hayvanlar ve koyun, keçi cinsleri
Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yaparsın Aşkım Fox Tv Yarışması Başvuru Formu Ve Katılım Şartları Nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Süt parası ödemesi ne kadardır? Anneye süt parası ödemesi başvuru şartları ve miktarı
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Akrep dizisi Perihan karakterini kim canlandırıyor? Demet Akbağ kimdir?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisinde Ece karakterine Ahsen Türkyılmaz hayat veriyor
Akrep dizisi Ferda karakteri kimdir? Evrim Alasya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.