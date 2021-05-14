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ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 20:00
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları
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Kısa bir süre sonra ATV ekranlarında yerini alacak Akıncı dizisi tanıtım fragmanından sonra çok merak edildi. Çok kısa zamanda aksiyon seven seyircinin merakını uyandırdı. Fragman tanıtımın da görülen çekim mekanları en çok dikkat çekilen konulardan birisi oldu.

Akıncı Dizisinde Kullanılan Orman Nerede?

Dizinin bir çok sahnesin de yer alana ve diziyi izlerken çok fazla göreceğimiz orman İstanbul Beykoz’dadır. Savaş sahnelerinin çekimi için  doğal ve yeşilliğin fazla bulunduğu bir ortam seçilmesi oynanan sahnelerin dikkat çekmesi ve doğal olması içindir. Bu yüzden Beykoz ve çevresindeki tüm ormanlar çekim için set ekibinin uğrak yeri oldu.

Akıncı Dizisi Çekim Mekanları

NYC Medya projenin yapımında yer alırken bu heyecanlı dizinin Yönetmeni de Veli Çeliktir.  Akıncı dizisi izleyenlerine son derece heyecan ve aksiyon duygusunu yaşatması bekleniyor. Bu heyecan ve aksiyonu izleyiciye aktarmak için de özel mekanlar seçildi. Dizinin tanıtım videosunda görüldüğü üzere Beykoz sahili Beykoz ormanı ve İstanbul’un eşsiz güzelliğe sahip Boğaziçi köprüsü çok kullanılan mekanlar arasındadır.

 Akıncı Dizisi Hangi Mahallede Çekiliyor?

Ekranlar da heyecan fırtınası yaratacak olan dizinin oyuncu kadrosu da muhteşem isimlerden oluşuyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Büşra Develi ve Tolga Tekin yer almaktadır.. Dizinin çekimin de İstanbul’un eşsiz manzaralı Boğaziçi köprüsü, Beykoz ormanı ve sahili kullanılmakla beraber Beşiktaş, Rumeli Hisarı ve çevresi gibi mekanlarda bulunuyor.

Akıncı Dizisi Nerede Çekiliyor? Mekanlar Mahalle Neresi?

Dizi İstanbul ilimizde bulunan bir çok değerli ve tarihi özelliği olan mekanlarda çekilmiştir. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Beykoz sahili, Beykoz ormanı Rumeli Hisarı ve Beşiktaş semti gibi özel yerlerde çekim yapmayı terih etmiştir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıMekanDizi
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