ATV 5 ocak 2021 yayın akışında Eşkıya neden yok? EDHO 179. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

ATV’nin başladığı tarihten bu yana ekranları kasıp kavuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her sene olduğu gibi 2021 senesinin başında da 2 hafta ara verecek. 2020 yılının ocak ayı başında Eşkıya ya 4 hafta ara verilmişti. Bu yılsa 2 haftalık bir bekleyiş olacak.

Eşkıya 5 Ocak Neden Yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yılbaşında ara vermesinin üç sebebi vardır.

Reyting puanı kaygısının olmaması Reklam hasılatlarının yılın ilk ayı düşük seyretmesi Yapımın senaryosunda yapılacak olan değişimler

yapımı ATV’nin en pahalı ve en fazla reyting alan yapımlarındandır. Eşkıya dizisi 6 sezondur belirli bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Reyting kaygısı olmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi diğer dizilerin asine tam iki hafta yılbaşı arası verecek ve iki haftalık bir tatil yapacak olan EDHO dizisi 8 Ocak 2021 ise yeniden sete çıkacak.

EDHO 179. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Eşkıya dizisi 179.bölüm 19 ocak 2021 de sevenleri ile buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımının 2021 yılında çok başka bir konuyu işlemesi senaryonun da yavaş yavaş başka bir noktaya ulaşması düşünülüyor, zira izleyenler artık Hamdi ve Yaman konusundan sıkıldı.

Eşkıya ’da FETÖ Meselesi İşlenecek

Aldığımız duyumlara göre EDHO dizisinin yeni senaryosunda Fetö ve abiler meselesinin işleneceğini tüm dünyada her sektörü ele geçiren Fetullahçı’ların masayı da ele geçirmek istedikleri fakat başarılı olamayacakları anlatılacak. ATV’nin diğer dizileri yayın hayatına yılbaşı arası vermeden devam edecekler fakat kanalın en pahalı dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz iki haftalık bir ara verecek bunun en önemli sebeplerinden biri de şirketlerin yılın ilk iki haftasında reklam ücretlerini belirlemek için masaya oturmaları ve kanallar ile sözleşme yapmalarıdır. Geçen yıla göre kanalların reklam bedelleri önemli oranda değişecek ve bu yeni fiyatlarda 1 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında belirlenecek.