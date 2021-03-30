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ATV 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

30 Mart 2021 tarihli ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 30 Salı günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 18:03
ATV 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 27 Mart Cumartesi yayın akışı

07.30 Atv'de Hafta Sonu 

10.00 Ferdinand

12.00 Akıncı

15.30 Kardeşlerim

19.00  Hafta Sonu Atv Ana Haber

20.00  Kardeşlerim

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel 

01.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:03
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